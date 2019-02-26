بطولة تونس تكشف حاجة «مستقبل اليد الليبية» للمراجعة

أسدل الستار على منافسات البطولة المغاربية لناشئي كرة اليد مواليد 2002-2003، أمس، بحصول المنتخب الليبي على الترتيب الأخير من بين 12 منتخبًا شاركوا في البطولة.

وخاض منتخب «الأمل» الليبي بقاعة الحمامات بتونس، 5 مباريات أمام منتخبات تونس والمغرب والجزائر ورومانيا والجبل الأسود، وخسر جميعها فحصل على الترتيب الـ12 والأخير، ما يؤكد حاجة اللعبة إلى المراجعة للعمل على إنشاء جيل من الناشئين يكون قادرا على الدفاع عن قميص المنتخب، بشكل أفضل.

وشارك في البطولة عدد من المنتخبات العربية والأوروبية، وهي: ليبيا والمغرب وتونس ومصر والجزائر ومصر والسعودية والإمارات وفرنسا والجبل الأسود وتركيا وإيطاليا ورومانيا.

