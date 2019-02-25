نجم مانشستر يونايتد يوجه أصابع الاتهام لصلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 06:13 مساء
جانب من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (إنترنت)

كشف لاعب وسط مانشستر يونايتد خوان ماتا سبب إصابته في لقاء فريقه، أمس الأحد، أمام ليفربول، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى النجم المصري محمد صلاح نجم «الريدز».

وأوضح ماتا في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الإثنين، إنه بدأ يشعر بألم في موضع الإصابة، قبل أن يضطر للدخول في سباق سرعة مع صلاح مما أدى لتفاقم الموقف، قائلًا «شعرت بآلام في موضع الإصابة لبضع دقائق، وعندما قمت بسباق سرعة مع محمد صلاح الأمور تفاقمت».

وأردف ماتا قائلًا «كنت أتمنى ألا أدخل السباق مع صلاح، ولكن كان عليّ إيقاف هجمة مرتدة، كنت مضطرًا لذلك، وأتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا، سأبذل كل ما لدي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن».

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد، بعدما شهدت أربعة تبديلات اضطرارية للإصابة في الشوط الأول، لتخرج المباراة دون المستوى خصوصًا من المتصدر بفارق نقطة ليفربول برصيد 66 نقطة مقابل 65 للوصيف مانشسر سيتي في حين ارتفع رصيد مانشستر يوناتيد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

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