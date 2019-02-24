كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 10:05 مساء
محمد صلاح في إحدى محاولاته لاختراق دفاع مانشستر يونايتد 24 فبراير 2019 (الإنترنت)

وجه المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، أصابع اتهامه لنجمه المصري محمد صلاح، عقب التعادل السلبي الذي حققه الفريق اليوم على منافسه مانشستر يونايتد، في قمة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال كلوب، : «أنا كمدير فني لليفربول، أتواجد من أجل مساعدة اللاعبين على الظهور بأفضل شكل ممكن، والحقيقة لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيدا، ولكن لست هنا لأكون مخيبا الآمال، أنا هنا لكي أساعد اللاعبين ليظهرون أفضل ما لديهم».

واستطرد قائلا: «بالتأكيد اللاعبين يريدون أن يظهروا في أفضل شكل.. ولكن أحيانا لا يحدث ذلك، وعمومًا لست مهتما لما حدث في مباراة اليوم كثيرا، أفكر الآن في مواجهة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ».
 

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