اتحاد الكرة المصري يهدد الأهلي أفريقيا بسبب بيراميدز

من مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدز (أرشيفية: الإنترنت)

في أول رد من اتحاد الكرة المصري على بيان الأهلي الرافض لأي عملية إحلال وتبديل لمباراتيه في الدوري والكأس المحلي أمام فريق بيراميدز.. أصدر اليوم بيان هدد فيه الأهلي من الإنسحاب من بطولة الكأس، وإلا سيحرم من المشاركة القارية.

وطالب اتحاد الكرة في بيانهه أندية الدوري الممتاز «دون ذكر الأهلي»، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 من فبراير الجاري.

وإن لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.