بنغازي تكرم 18 حكمًا دوليًا بمسرح الطفل

كرم الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، 18 حكمًا تم اعتمادهم في القائمة الدولية للموسم الجاري، بالإضافة لمنح الحكام الذين تمت ترقيتهم بدرجات مختلفة، شهادات ترخيص.

ووأكدت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمسرح الطفل ببنغازي، أشرفت عليها لجنة الحكام بالاتحاد العام، وحضرها مدير هيئة الشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم أبو زريدة، إضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية مثل النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة حسين حبيب ورئيس لجنة المسابقات الهادي السويطي ويونس الكزة عضو المكتب التنفيذي، ورئيس لجنة التحكيم العامة الدولي السابق عبد الحفيظ العقوري، ورؤساء لجان التحكيم بعدد من المناطق الأخرى ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي .

