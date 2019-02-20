الإنجليز يحصرون ثروة محمد صلاح في تقرير مثير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 10:02 مساء

فاجأ موقع صحيفة «إكسبريس» البريطانية، جماهير ليفربول، بتقرير مطول يتناول «أموال وأرباح وثروة» النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق الإنجليزي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول خلال صيف عام 2017 قادما من روما، سُلطت أضواء كثيرة على صلاح، بسبب تألقه غير المسبوق مع «الريدز»، حيث اكتسح جوائز الأفضل في الموسم الماضي، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 10 سنوات، وفقًا لـ«سكاي سبورت».
ويتصدر هدافي «البريميرليغ» حتى الآن، ليؤكد توهجه، كما يتربع فريقه على قمة الترتيب بالمشاركة مع مانشستر سيتي.

هذا التوهج كان طبيعيا أن يدفع أرباح صلاح المادية إلى الارتفاع بشكل مطرد، حيث ازدادت قيمته الكروية وبالتالي التسويقية خلال السنتين الماضيتين.

وتعاقد ليفربول مع لاعب روما السابق مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني «ما يناهز 48 مليون دولار أميركي».

وقامت «إكسبريس سبورت» بإحصاء قيمة أرباح صلاح الصافية، إضافة إلى الامتيازات التي يحصل عليها في عقده الحالي خلال موسم 2018-2019.

وكان راتب صلاح الأسبوعي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني حين تعاقد مع ليفربول صيف 2017، قبل أن يتم، رفعه العام الماضي، بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعب.

ووقع مهاجم «الريدز»، في 2018، عقدا جديدا مع الفريق يمتد إلى عام 2023.

واتفق الطرفان، في العقد الجديد، على حصول صلاح على راتب أسبوعي تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني (260 ألف دولار)، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي ترتبط بأداء اللاعب ونتائج الفريق.

كما أن هذا الراتب يجعل صلاح اللاعب الأعلى دخلا في ليفربول، متبوعا بالنجمين فيرمينيو وفان ديك، اللذين يتقاضيان نحو 150 ألف جنيه إسترليني (195 ألف دولار).

وإلى جانب راتبه مع ليفربول، يستفيد مهاجم المنتخب المصري من أرباح أخرى، مثل صفقات الرعاية حيث يتعاقد مع شركات للمياه الغازية والملابس الرياضية والاتصالات وسيارات الأجرة.

ونقل تقرير الصحيفة عن موقع «سيليبريتي نيت وورث» أن ثروة صلاح الشخصية تبلغ حاليا حوالي 30 مليون جنيه إسترليني «نحو 40 مليون دولار».

 

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