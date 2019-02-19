الأخضر يحاصر نجميه بالعقوبات بسبب «القميص»

من تدريبات فريق الأخضر الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت إدارة نادي الأخضر، اعتذار لاعبي فريق الكرة الأول، معتز بن حامد، ومحمد الدرسي «نملة»، وأقرت عليهما عقوبات متعددة.

وعاقبت الإدارة معتز بن حامد بالغرامة خمسة ألاف دينار مع إيقافه عن التدريب مع الفريق الأول، وإلتزامه بالتدريب مع المعد البدني، فيما جائت عقوبة نملة بتغريمه 25 ألف دينار، بالإضافة لإيقافه عن التدريب مع الفريق الأول، والتمرين مع المعد البدني.

وعللت إدارة الأخضر قرارها العقابي للاعبين، بما وصف بـ«سوء السلوك» أثناء احتفالهما في المباراة الأخيرة بين الأخضر وشباب الجبل، وقاما بنزع القميص ورميه على الأرض، وهو ما اعتبرته إدارة الفريق عدم احترام للشعار، وفقًا لصفحة «ريميسا».

