زوجة ريكاردي تقول: إنترميلان قطع قدم ماورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 09:44 مساء
ريكاردي وزوجته واندا نارا (أرشيفية: الإنترنت)

شبهت واندا نارا زوجة مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله، تجريد ماورو من شارة قيادة الإنتر، مثل قطع إحدى قدميه.

وأعربت زوجة إيكاردي، عن غضبها الكبير من تصرفات إدارة نادي الإنتر في الفترة الأخيرة مع زوجها وسحب شارة القيادة منه وتسليمها للحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وجاءت التصريحات بعد مقابلة تلفزيونية ، تحدثت فيها عن الحادثة التي تعرضت لها بتكسير زجاج سيارتها الخاصة.

واختتمت واندا تصريحاتها بأنها اجتمعت مع إدارة النادي لمدة تقارب الـ3 ساعات، ولم يخبرها أحد من الإداريين بأي شيء بخصوص سحب شارة القيادة، موضحة أن إيكاردي لاعب كبير وسجل مع الإنتر 120 هدفاً في مسيرته.

يشار إلى أن إدارة إنتر ميلانو سحبت شارة قيادة الفريق من إيكاردي وسلمتها للحارس هندانوفيتش، على خلفية خلاف بينهما في تجديد العقد.
 

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