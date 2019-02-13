تعرف على المليارات التي تسبح فيها المسابقات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 08:15 مساء

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية في الطابور للحصول على عشر ثوان لبث إعلاناتها، خلال فترة المباريات.

ويعتمد النجاح المالي للأندية الكبرى (وليست الكبرى فقط) إلى حد كبير على مشاركتها في المسابقات الأوروبية، وخاصة دوري الأبطال الذي يصفونه بـ«يسبح في محيط من اليوروهات»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وفيما يلي بعض حقائق جوائز المسابقات الأوروبية:
- بلغ إجمالي إيرادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التجارية من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر للموسم (2018-2019)، بلغ 3.25 مليار يورو

- جوائز دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر تقدر بأكثر من 2 مليار يورو، جوائز الدوري الأوروبي تبلغ 510 ملايين يورو.

- حصلت الأندية التي شاركت فقط في دور المجموعات للموسم الحالي للتشامبيونز ليغ على 15.25 مليون يورو.

- سيحصل الفائز بدوري أبطال أوروبا على مبلغ يتراوح من 80 إلى 100 مليون يورو.
 

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