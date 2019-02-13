إنتر ميلان يعاقب إيكاردي ليلة السفر للنمسا

ماورو إيكاردي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش، سيحمل شارة قيادة الفريق بدلاً عن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي اعتبارًا من اليوم.

وقال إنتر عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، «نادي إنتر يؤكد أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش».

يذكر أن إنتر ميلان لم يتوصل بعد لاتفاق مع إيكاردي البالغ 25 عامًا حول تجديد عقده مع النادي، كما خرجت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، تشير إلى عدم اتفاق الطرفين على التجديد.

ويأتي قرار حرمان إيكاردي من شارة القيادة، عشية حلول النيراتزوري ضيفًا على رابيد فيينا النمساوي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى النادي الإيطالي العام 2013 قادمًا من سمبدوريا، بعد عام من قدوم هاندانوفيتش من أودينيزي.

