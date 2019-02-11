الشلماني يلتقي رئيس «فيفا» في «ورشة» أثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 فبراير 2019, 10:39 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يسار» وعن يساره جيانو انفانتينو، والوفد الليبي (صفحة اتحاد الكرة)

التقى الوفد الليبي المشارك في ورشة العمل الخاصة بلوائح الفيفا الجديدة، برئاسة عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جيانو انفانتينو.

جاء ذلك على هامش افتتاح المكتب الإقليمي للتطوير التابع للفيفا بأديس أبابا، حيث تطرق رئيس الفيفا إلى لقائه بفائز السراج أثناء انعقاد القمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي والذي عبر فيه عن سعادته وامتنانه باللقاء، وفقًا لـ«صفحة اتحاد الكرة».

كما التقى الوفد الليبي، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة سامورا، والتي تمنت للاتحاد الليبي لكرة القدم بالنجاح وبالمضي قدما لإنجاز المهام الموكلة لرئيسه وأعضاء مجلس الإدارة .

ويشارك الوفد الليبي برئاسة عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد، وناصر الصويعي الأمين العام ومحمد قريميدة الأمين العام المساعد في ورشة العمل الخاصة بلوائح برنامج «الفيفا للأمام» الجديدة، بحضور بلدان شمال وشرق ووسط أفريقيا يمثلون 16 اتحادا.

ويهدف برنامج ورشة العمل إلى تطوير الاتحادات الوطنية ودعمها ماليا على مدى يومين متواصلين وبناء على دعوة من الفيفا.
 

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