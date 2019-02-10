هيجواين يقول في إنجلترا ما لم يتوقعه جمهور الكرة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 08:00 مساء
جونزالو هيجواين بقميص تشيلسي (أرشيفية: الإنترنت)

أدلى جونزالو هيجواين، المنضم حديثا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة من يوفنتوس، بتصريحات إعلامية لم يكن يتوقعها جمهور الكرة الإيطالية.
ولعب هيجواين لأندية نابولي ويوفنتوس، وانتقل إلى ميلان معارًا من البيانكونيري، قبل أن يرحل بعد 6 أشهر فقط إلى البلوز، وفقًا لـ«موقع كووورة».

وقال هيجواين في تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «أنا سعيد للغاية لكوني في تشيلسي. إنه ناد رائع ويملك ملعبا مميزا، إنها تجربة ممتازة في كرة القدم، وأتمنى مع الوقت أن يحقق هذا الفريق النتائج التي يستحقها».

وأضاف: «ساري؟ إنه المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي (في نابولي)، أعرفه جيدًا ويعرفني أيضًا جيدًا. أتمنى أن نعود للمستوى الذي كنا عليه من قبل».

وختم جونزالو: «أعتقد أن مسيرتي في إيطاليا بعد 6 سنوات قد اكتملت، بعد نابولي، ذهبت إلى يوفنتوس وفزت بلقب الدوري مرتين، بجانب وصولي لنهائي دوري أبطال أوروبا. وفي ميلان، كانت هناك بعض الأشهر الصعبة بالنسبة لي، لكني لا أشعر بأن مستواي انخفض بسبب الروسونيري».

جدير بالذكر أن هيجواين، يرتبط بعقد مع يوفنتوس، حتى صيف 2021، وذكرت تقارير صحفية أن هناك اتفاق بين البيانكونيري، وتشيلسي، على إمكانية تمديد إعارة اللاعب لمدة عام إضافي، قبل التعاقد معه بشكل دائم.
 

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