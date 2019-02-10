محمد صلاح يحلق لحيته وينشر صورة تثير فضول عشرات الآلاف خلال ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 07:18 مساء
صورة «زنكوغراف» لصفحة محمد صلاح تظهر صورته بدون لحية، فيما تعليقات الجماهير بجوارها (صفحة محمد صلاح على فيسبوك)

نشر النجم المصري هداف فريق ليفربول، صورة له عبر حسابه على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، نالت إعجاب عشرات الآلاف من جماهير كرة القدم، خلال ساعة من نشرها.

ونشر محمد صلاح صورة يبدو فيها بدون ذقن، وهي المرة الأولى التى يظهر فيها محمد صلاح بدون لحيته، منذ أن شق طريقه نجو احتراف كرة القدم بأوروبا.

وتمكن محمد صلاح من إحراز هدفه رقم 17 يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح فى مباراة ليفربول ضد بورنموث، أمس، والتى أقيمت بملعب انفيلد فى الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز «الريدز» بثلاثية نظيفة، ليصبح صلاح متساويًا مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، ومتفوقاً بفارق هدفين على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هاري كين قائد توتنهام .

وتم اختيار صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، موقع «هوسكورد» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.
 

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