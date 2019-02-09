الأهلي المصري يقاطع البطولات العربية ويتقدم بشكوى إلى «الكاف»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 01:21 مساء
رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة (الموقع الالكتروني للنادي الأهلي)

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم السبت، مقاطعة البطولات العربية القادمة على خلفية ما وصفه بيان المجلس «الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم».

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم السبت، عقب اجتماع طارئ، إنه سيتقدم بشكوى إلى كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك لاتخاذ اللازم قانونا لما وصفه بـ« الاختراق الصارخ للوائح اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة (المصري) مع رؤساء الأندية»، وعدم الالتزام في اجتماع الأربعاء الماضي بقرار الكاف الذي صدر بحق رئيس الزمالك.

وأضاف أن النادي الأهلي لن يشارك في «أية اجتماعات لاتحاد الكرة (المصري) سواء كانت رسمية أو ودية»... وذلك بسبب عدم اتخاذ الاتحاد موقفا رادعا تجاه «تجاوزات رئيس الزمالك» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الأربعاء.

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