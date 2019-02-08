ليفربول يستعيد الثلاثي الغائب في موقعة بورنموث.. وكلوب: سنقاتل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 08:49 مساء
بورغن كلوب ومحمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه للقتال «بكل ذرة في أجسامهم»، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقما نقلت وكالة «رويترز».

وعاد مانشستر سيتي لصدارة الترتيب الأربعاء الماضي لأول مرة منذ ديسمبر، بعد أن تعادل ليفربول مرتين متتاليتين أمام ليستر سيتي ثم وست هام يونايتد.

لكن المدرب الألماني استبعد فكرة أن يكون ليفربول يخسر نقاطًا نتيجة الضغط الناجم عن الرغبة في الفوز باللقب لأول مرة منذ 29 عامًا.

وأوضح كلوب للصحفيين قبل مواجهة بورنموث غدًا السبت: «في آخر عشر مباريات فقد سيتي 12 نقطة بينما خسر ليفربول سبع نقاط فقط. هل هذا أمر مثير بالنسبة لي؟ ليس تمامًا لأنه من الواضح أن النظرة للأمور من الخارج تختلف تمامًا».

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وأضاف: «الخبر الجيد أن ليفربول لا يزال في المنافسة لكن الوسيلة الوحيدة لتحسين الأمور هي تحقيق الانتصارات. سنكون جاهزين للقتال بكل ذرة في أجسادنا من أجل حصد كل شيء».

وأكد كلوب أن استبعاد جو جوميز قلب دفاع ليفربول من تشكيلة الفريق لمدة تتجاوز ستة أسابيع لأنه لا يزال يتعافى من جراحة خضع لها في الساق.

لكن ترينت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم شاركوا جميعا في تدريبات الفريق الأول هذا الأسبوع.

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