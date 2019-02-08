يُؤمّن تشكيلة كلوب.. ليفربول يحقق أرباحًا سنوية قياسية

نجوم ليفربول أمام حلم التتويج بالدوري الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ليفربول، اليوم الجمعة، تحقيق أرباح قياسية قبل خصم الضرائب بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار) عن السنة المالية الأخيرة بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أووربا لكرة القدم وبيع صانع اللعب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأظهرت حسابات النادي للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2018 نمو أرباح ليفربول قبل خصم الضرائب بنسبة تجاوزت 300% بعد أن كانت 40 مليون جنيه إسترليني. وتفوق ليفربول على ما حققه ليستر سيتي من أرباح بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني في 2016-2017.

ويرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم القياسي إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد وإلى صفقة بيع كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت إيرادات النادي بواقع 90 مليونًا لتبلغ 255 مليون جنيه إسترليني بفضل تحسن الدخل من حقوق البث التلفزيوني والإعلانات التجارية للمباريات.

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وقال آندي هيوز مدير قطاع التشغيل في النادي «نرى تحسنًا مستمرًا وبوتيرة ثابتة في الوضع المالي للنادي في السنوات الأخيرة. هذا النمو وارتفاع الدخل مكننا من إعادة الاستثمار بقوة في تشكيلة الفريق والبنية التحتية الكروية».

وقال النادي إنه ضخ 190 مليون جنيه إسترليني لتدعيم تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب التي تسعى لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 29 عامًا.

وانضم محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون ودومينيك سولانكي وترينت ألكسندر- أرنولد لتشكيلة الفريق خلال تلك الفترة وتواصل الاستثمار بضم نابي كيتا وفابينيو وأليسون بيكر وشيردان شاكيري في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتقدم ليفربول مركزين ليحتل المركز السابع في قائمة التصنيف المالي لمؤسسة ديلويت عن الشهر الماضي، والتي ترصد فيها دخل أندية كرة القدم.