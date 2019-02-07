الأهلي المصري يشكو عبدالله السعيد في «فيفا»

عبدالله السعيد (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المستشار القانوني بالنادي الأهلي المصري، حلمي عبد الرازق، أنه تم تحريك شكوى رسمية ضد عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بالإضافة إلى نادي أهلي جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال المستشار القانوني: «قدمنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق من أجل الحصول على 2 مليوني دولار، بعد الإخلال ببنود العقد الذي تم إبرامه بين الناديين.»

وواصل المستشار القانوني في النادي الأهلي: «اتحاد الكرة كان معنيًا بالتحقيق في الشكوى التي قدمها النادي ضد اللاعب، لكن اتحاد الكرة لم يفعل منعًا للحرج من نادي بيراميدز.»

وكان نادي بيراميدز قد حصل على خدمات عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد يوم 4 يناير الماضي، وفقًا لموقع «في الجول».

السعيد كان قد رحل من الأهلي القاهري إلى أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع وجود بند في العقد بين الطرفين يقضي بحصول الأهلي القاهري على مبلغ 2 مليوني دولار في حالة إعادة بيع السعيد إلى أي نادي آخر.

وكان مسؤولو النادي الأهلي السعودي قد أعلنوا أن السعيد قد رحل بعد أن تم فسخ التعاقد بين الطرفين.