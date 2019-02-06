شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 09:54 مساء
محمد صلاح أثناء ركله الركنية ولحظة الهتاف العنصري ضده بملعب وستهام (الإنترنت)

أصدرت شرطة لندن، مساء اليوم، بيانا بشأن واقعة الهتافات العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على ملعب وست هام يونايتد.

وتعرض صلاح لهتافات عنصرية، تم الكشف عنها في مقطع فيديو مصور من داخل المدرجات أثناء تنفيذه لركلة ركنية.

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، جاء بيان شرطة العاصمة الإنجليزية على النحو التالي

«نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير، والضباط بصدد مراجعة اللقطات. لم يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن ولا تزال التحقيقات مستمرة، ونُشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة».

وعلى صعيد آخر، قام مسؤولو نادي وست هام بفتح تحقيق يهدف لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري، ووعد مسؤولو النادي اللندني، بعدم التسامح مع الشخص صاحب الهتافات، وقيامهم باتخاذ إجراءات فورية لتحديد هويته.

وفي حال العثور على الشخص أو الأشخاص المتهمين بالعنصرية، سيقدم النادي تقريرا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب مدى الحياة.

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