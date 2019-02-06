شاهد.. هتافات عنصرية ضد محمد صلاح من جمهور وست هام

كشفت تقارير صحفية، اليوم، تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لهتافات عنصرية من جماهير وست هام يونايتد.

نشرت جريدة «ذا صن» البريطانية، مقطع فيديو لمشجعي فريق وست هام يونايتد وهم يطلقون ألفاظًا عنصرية ضد محمد صلاح، خلال المباراة التي أُقيمت أول أمس بين الفريقين في منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وأطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد اللاعب المصري لكونه مسلمًا، أثناء تسديد صلاح إحدى الركلات الركنية.

وعلق الناطق باسم وست هام يونايتد في تصريحات للجريدة البريطانية قائلاً: «في وست هام يونايتد، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء».

وتابع: «نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، نرحب بالجميع في ملعبنا».

وأضاف: «أي شخص يقوم بارتكاب خطأ يتم تسليم البيانات الخاصة به إلى الشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا».



