رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 11:48 صباحا
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، موقفه من عودة البرازيلي نيمار لصفوف الفريق مرة أخرى، مؤكدًا أن اللاعب أو والده لم يتحدثا معه في هذا الأمر، وأن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها شائعة.

وخرج بارتوميو بتصريحات قبل استضافة برشلونة لريال مدريد في «كامب نو» ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، حيث أكد أنه لا يعتبر نفسه شخصًا مناهضًا لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد، بل مشجعًا مخلصًا للنادي الكتالوني، نافياً في الوقت نفسه أن تكون لديه معلومات مؤكدة حول احتمالات مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وتحدث بارتوميو عن علاقة الاحترام المتبادل بين برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض بينهما، مشيراً إلى أن هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي لاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية، أما مسألة احتمالات مشاركة ميسي في المباراة بين برشلونة وريال مدريد فقال «هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه للمدرب، ما أتمناه هو أن نشاهد مباراة كبيرة، لم أتحدث مع مدرب البارسا فالفيردي ولا أعتقد أنه يشعر بالضغط، عملت مع الكثير من المدربين وهم يتمتعون هنا بالحرية دائماً».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
ليام نيسون أراد «قتل» رجل أسود انتقامًا لقريبته المغتصبة
ثقافة وفن
أميركي مسلم يطلب أن يرافقه شيخ إلى غرفة الإعدام
منوعات
وزير خارجية لبنان: علاقتنا مع ليبيا لن تصطلح لحين معرفة مصير الصدر
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام