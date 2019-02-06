رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض

مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، موقفه من عودة البرازيلي نيمار لصفوف الفريق مرة أخرى، مؤكدًا أن اللاعب أو والده لم يتحدثا معه في هذا الأمر، وأن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها شائعة.

وخرج بارتوميو بتصريحات قبل استضافة برشلونة لريال مدريد في «كامب نو» ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، حيث أكد أنه لا يعتبر نفسه شخصًا مناهضًا لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد، بل مشجعًا مخلصًا للنادي الكتالوني، نافياً في الوقت نفسه أن تكون لديه معلومات مؤكدة حول احتمالات مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وتحدث بارتوميو عن علاقة الاحترام المتبادل بين برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض بينهما، مشيراً إلى أن هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي لاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية، أما مسألة احتمالات مشاركة ميسي في المباراة بين برشلونة وريال مدريد فقال «هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه للمدرب، ما أتمناه هو أن نشاهد مباراة كبيرة، لم أتحدث مع مدرب البارسا فالفيردي ولا أعتقد أنه يشعر بالضغط، عملت مع الكثير من المدربين وهم يتمتعون هنا بالحرية دائماً».