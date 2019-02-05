بن عطية: هذا سبب رفضي لمانشستر يونايتد وإختياري الدحيل القطري

المهدي بن عطية في لاالمؤتمر الصحفي بنادي الدحيل 5 فبراير 2019 (الإنترنت)

أكد اللاعب الدولي المغربي المهدي بن عطية، أن اختياره للعب في فريق الدحيل القطري له أسبابه الخاصة، وعلى الجميع احترام قراره.

وقال بن عطية في المؤتمر الصحفي الذي قدمته فيه إدارة الدحيل إلى الإعلام، اليوم،: «لعبت لأكبر الأندية في أوروبا والآن قررت الانتقال إلى الدحيل القطري .. فأتمنى من الجميع أن يحترموا قراري لأنه كان الأفضل لي ولأسرتي حيث أريد لاطفالي أن ينشأوا في

أجواء إسلامية ويتعلموا الدين الاسلامي بشكل صحيح»، وفقًا لموقع «Africans Got Football».

وتحدث بن عطية عن ردود الأفعال بعد رفضه عرض مانشستر يونايتد وقبوله بعرض الدحيل مما قد يفتح الباب عن إمكانية استبعاده من المنتخب المغربي، بسبب قرار المدرب المغربي عدم استدعاء اللاعبين من الدوريات الخليجية، قائلا :«وجدت انتقادات من النقاد الرياضيين المغاربة بعد انتقالي للدحيل، ولكن أقول إنني أريد من الجميع أن يحترموا قراري لأنه كان الأفضل لي ولأسرتي».

وتابع بن عطية :«كان يمكن أن أذهب لأندية في الإمارات أو السعودية ولكني فضلت التواجد مع نادي الدحيل بسبب مشروعه الكبير الذي تناقشت فيه مع الإدارة، فهم لديهم أهداف أولها التتويج باللقب الآسيوي مع النادي وبالتالي طموحات النادي هي ما قادتني إليه، فالدحيل نجح في استقدام مدرب كبير هو رويا فاريا والتعاقد مع اللاعب المميز الياباني ناكاجيما، وهو تعاقد جيد للغاية ومع وجود لاعبي الفريق الحاليين أعتقد أن كل هذه عوامل يمكن أن تقود الفريق للنجاح في دوري أبطال آسيا».

وأضاف:«بالنسبة للمنتخب ومشاركتي في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، فإن هناك الكثير من اللاعبين المغاربة الذين شاركوا مع المنتخب وتواجدوا مع الأندية الخليجية، والمدرب هيرفي رينارد يعرفني جيدا واذا رأى أنني لا أستحق التواجد مع المنتخب سأحترم هذا القرار وسأكون أول المشجعين لأسود الأطلس».

واختتم بن عطية حديثه قائلا :«لعبت مع فرق كبرى مثل بايرن ميونخ وروما ويوفنتوس وربحت معهم الكثير من البطولات، وأتطلع جاهدا لمواصلة المسيرة مع الدحيل».