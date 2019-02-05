تابع كيف احتفلت الصحف الإيطالية بعيد ميلاد رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 06:44 مساء

احتفلت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم، بعيد ميلاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والذي يتم عامه الـ34.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «كريستيانو 34، عيد ميلاد سعيد للوحش.. ودوجلاس كوستا يتعرض لحادث سير ويخرج سالمًا بدون أذى»، وفقًا لـ«كووورة».

وأضافت الصحيفة «إيكاردي وأزمات إنتر ميلان، القائد أين أنت؟ المهاجم لم يسجل أي هدف في 6 مباريات بالدوري. والنادي يطالبه بالأداء الجيد».

في المقابل، خرجت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» بعنوان: «يوفنتوس خائف الآن، الانتكاسة الأولى، BBC بونوتشي وبارزالي وكيليني خارج العمل، ديبالا سريع الانفعال وخلال أسبوعين سيوجد هاجس دوري أبطال أوروبا».

وأضافت «أليجري بدون خط دفاع، لديه ندم بخصوص مهدي بنعطية، ويجادل مع الجوهرة، وبجانب ذلك، تعرض دوجلاس كوستا لتحطم سيارته لكنه لم يصب بأذى»، وتابعت «عيد ميلاد كريستيانو رونالدو، مشترك مع نيمار وبالاسيو».

وأردفت الصحيفة «درع ماروتا: سباليتي صلب.. إنتر ميلان، المدير العام يستبعد الاستغناء عن المدرب في حالة الهزيمة من بارما».

أما صحيفة «توتو سبورت»، فاختارت عنوانًا: «عيد ميلاد سعيد رونالدو.. الهدايا الثلاث لرونالدو.. وفي يونيو، يستطيع يوفنتوس إحضار مارسيلو، إيسكو وخاميس رودريجيز إليه».

 

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