كريستيانو وسيط لاعبين في «اليوفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:21 صباحا
كريستيانو وخاميس في تدريبات سابقة مع ريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية متعددة، أمس الإثنين، عن وساطة النجم البرتغالي الأسطوري كريسيتانو رونالدو، لضم أحد اللاعبين لفريقه الحالي يوفنتوس، بطل ومتصدر الدوري الإيطالي، لتتجاوز مهام الهداف التاريخي السابق لريال مدريد من مهاجم بارز مع نادي «السيدة العجوز» إلى مهام وكيل لاعبين، مستثمرًا اسمه في عمليه التفاوض والإقناع.

ويبحث يوفنتوس بكل قوة عن بديل للاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي من المتوقع أن يرحل عن صفوف الفريق الصيف المقبل، ليكون لاعب بايرن ميونخ الألماني، الكولومبي خاميس رودريغيز، الأقرب للانضمام إلى صفوف «اليوفي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبذل كريستيانو جهدًا في عملية إقناع خاميس في ترك البايرن، والتمهيد للتعاقد مع يوفنتوس، بعدما استعانت به الإدارة في هذا الشأن، ويرتبط كريستيانو وخاميس بعلاقة صداقة جيدة، منذ أن لعبا جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد الإسباني، ليتصل رونالدو بخاميس، لإقناعه بالموافقة على العرض الذي قدمه «اليوفي»، ويلعب خاميس في صفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي وجده مسؤولو النادي الإيطالي فرصة جيدة لاستثمار جهود الكولومبي.

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