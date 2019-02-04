«ضامة» ميسي تهدد لقب برشلونة أمام الريال في كأس الملك

من مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

ساعات.. وتتوافد جماهير الكرة الإسبانية إلى ملعب الكامب نو، ومعها ستتجه أنظار الملايين حول العالم، لتشاهد ماذا سيفعل فريق برشلونة للدفاع عن لقب بطل كأس ملك إسبانيا في نسخه الـ4 الأخيرة، خلال مواجهته لريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة، بعد غدٍ الأربعاء، إلا أنه في انتظار معرفة نتيجة الحالة البدنية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي ستحدد مشاركته من عدمها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية «EFE ©» ونقل عنها موقع «كووورة»تعرض ميسي للإصابة في العضلة الضامة، بعد تلقيه ضربة في الفخذ الأيمن خلال مباراة فريقه أول أمس أمام فالنسيا، وعلى الرغم من تفاؤل البلوغرانا الكبير بلحاقه بمباراة الكلاسيكو، إلا أن الفحص النهائي الذي سيجريه غدا الثلاثاء، هو الذي سيحدد إذا ما كان سيشارك أم لا، علما بأنه غاب على الأرجح عن مران اليوم الذي كان خلف الأبواب المغلقة بعد خضوعه للعلاج.

موقف الريال

وعلى العكس، يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو في موقف وحالة أفضل من التي تواجد عليها تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبيتيجي، فالفريق حاليا تحت قيادة مدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري أصبحت له ديناميكية أكثر إيجابية، وذلك بعد الفوز في 5 مباريات متتالية بين بطولتي الليجا وكأس الملك.

فإرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، لن يغامر بالتأكيد بنجم الفريق إذا لم يكن جاهزا، أما سولاري الذي يتمتع جميع لاعبيه بالجاهزية فسيتوجب عليه اختيار التشكيلة المناسبة، مع الوضع في الاعتبار أن السبت المقبل سيكون أمامه مواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد على ملعب (واندا متروبوليتانو).

ويسعى ريال مدريد في ظل الوقت الجيد الذي يمر به كل من مهاجمه كريم بنزيما ولاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلى إقصاء برشلونة من الكأس، فمنذ آخر مواجهة بينهما في نصف نهائي البطولة في 2013 -والتي فاز بها الميرينجي- لم يتمكن أي منافس من الفوز على الفريق الكتالوني في هذا الدور.

الحلم الضائع

وفي المباراة الأخرى بنصف نهائي كأس الملك، هناك مواجهة بين فريقين يبحثان عن تحقيق حلمهما الضائع منذ سنوات عديدة.

فريال بيتيس، مضيف مباراة الذهاب، يبحث عن الوصول إلى النهائي بعد 14 عاما منذ تتويجه حينها باللقب على حساب أوساسونا، كما هو الأمر بالنسبة لفالنسيا الذي يأمل في بلوغ النهائي بعد 11 عاما منذ تتويجه بلقب الكأس على حساب خيتافي، وترجح هاتان المواجهتان في بطولة كأس الملك كفة الخفافيش، الذي بدأ مشواره في الليجا بشكل محبط.

ولم يصعد أي من الفريقين لهذا الدور بسهولة، حيث صعد بيتيس بفضل الهدفين الذي أحرزهما خارج الديار أمام ريال سوسيداد ثم عبور إسبانيول بعد خوض أشواط إضافية، وأيضا فالنسيا الذي توجب عليه العودة أمام فريق سبورتينج خيخون (الدرجة الثانية) أولا ثم تخطي عقبة خيتافي عن طريق الوقت الإضافي.

وينتظر معقل بيتيس، بينيتو فيامارين، الذي سيستضيف نهائي البطولة، الفريقين المتأهلين للدور الحاسم، حيث سيقام النهائي يوم 25 مايو

