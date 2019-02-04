«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي

مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عددًا من الظواهر التي أقلقت بعضا من الجماهير، وأشعلت حماس البعض الأخر، وباتت أندية يوفنتوس وروما وإنتر ميلان، في مرمى نيران الأحداث.

ومن خلال تقرير لوكالة الأنباء «رويترز» ونشرته «كووورة»، نستعرض هذه الظواهر من خلال خمس لقطات، على النحو التالي:

دي روسي بعد الغياب

أظهر دي روسي، البالغ عمره 35 عامًا، أنه لا يزال لاعبًا مؤثرًا في روما، بعد عودته من غياب دام ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، وترك بصمة في التعادل 1-1 مع ميلان.

وساعدت مشاركة دي روسي، فريقه روما على اللعب بشكل أفضل بعدما استقبل قبلها عشرة أهداف في آخر مباراتين من بينها سباعية أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا.

وقال دي فرانشيسكو مدرب روما "لقد كان مذهلًا هذه الليلة. لقد شارك مرات قليلة معنا في المران مع الفريق، لكنه يعرف اللعبة جيدا ويستطيع تحسين أداء اللاعبين الموجودين بجواره».

جماهير الغضب والاحترام

أظهر مشجعو روما غضبهم من أداء الفريق في الفترة الأخيرة، عن طريق الاحتجاج في الاستاد الأولمبي.

وأطلقت الجماهير، صيحات الاستهجان عند إعلان التشكيلة الأساسية قبل المباراة وتوقفت فقط عند إعلان اسمي دي روسي ولاعب الوسط نيكولو زانيولو، ورفعت لافتات «احترمونا».

وخرجت مجموعة كبيرة من المشجعين بالمدرجات في الدقيقة 15، بينما أطلقت الجماهير الباقية صيحات الاستهجان.

سباليتي ومفترق الطرق

بات مستقبل لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان على المحك، وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن مصيره سيتحدد بناء على أداء الفريق أمام بارما، السبت المقبل.

وفشل إنتر ميلان في تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات منذ العطلة الشتوية وخسر 0-1 على أرضه أمام بولونيا.

بيريسيتش ونهاية الرمز

سامح إنتر ميلان، لاعبه إيفان بيريسيتش، بعد استبعاده منذ أسبوع واحد، بسبب إعلان رغبته في الرحيل عن النادي وانضم لتشكيلة الفريق أمام بولونيا.

وقال ماروتا قبل انطلاق المباراة «بيريسيتش شعر ببعض الغضب، لكن هذه الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم، وفي هذه الأيام يجب نسيان فكرة رمز النادي الذي يستمر طوال مسيرته، فلم يعد الأمر موجودا».

وأضاف «يجب أن نستمع إلى رغبات اللاعبين، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا المهام المطلوبة منهم نحو النادي».

ورد بيريسيتش على ذلك، وكتب على موقع إنستجرام «شكرا على الإشادة وأيضًا على الانتقاد. هما وقودي».

برد أليجري وغضب ديبالا

لم يسجل باولو ديبالا، الذي أنهى الموسم الماضي بإحراز 22 هدفا في الدوري الإيطالي، سوى في مناسبتين فقط هذا الموسم بالكالتشيو، وعانى من ليلة محبطة جديدة خلال التعادل 3-3 مع بارما، السبت الماضي.

وبدأ ديبالا على مقاعد البدلاء، وكان على وشك المشاركة في الشوط الثاني، لكن إصابة فيدريكو برنارديسكي دفعت المدرب ماسيميليانو أليجري إلى تغيير رأيه وإشراك إيمري كان.

وقالت تقارير إن باولو ديبالا استشاط غضبًا على مقاعد البدلاء، وتوجه إلى غرفة اللاعبين قبل انتهاء اللقاء، بينما قلل أليجري من تكهنات غضب اللاعب الأرجنتيني، وأوضح: «لم أشاهد ذلك وربما كان يشعر بالبرد».



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