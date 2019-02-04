أغويرو يزلزل «البريميرليغ»

المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المحترف بصفوف مانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

هز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المحترف بصفوف مانشستر سيتي شباك أرسنال ثلاث مرات، أمس الأحد، ليقود سيتي للفوز بنتيجة (3-1) في إطار مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وبذلك يرفع مهاجم راقصو التانغو رصيده إلى 20 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه برصيد 14 هدفًا في مسابقة الدوري خلف أسطورة الكرة المصرية والعربية والأفريقية بنادي ليفربول محمد صلاح بهدفين.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 59 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة الإنجليزية، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر قبل مواجهته وست هام، اليوم الإثنين، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 47 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس في الترتيب، بعدما تفوق مانشستر يونايتد على ليستر ليتقدم للمرتبة الخامسة برصيد 48 نقطة.

وافتتح أغويرو التسجيل بضربة رأس، ثم أضاف الثاني من مدى قريب قبل أن ينزلق ليحول كرة داخل الشباك رغم اصطدامها بذراعه دون قصد، وكاد أغويرو يسجل رابع أهدافه في الدقيقة 76 بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء ليتقدم بها قبل أن يصوب نحو المرمى، ليبعدها لينو بصعوبة منقذًا فريقه من استقبال هدف جديد، ليتلقى أغويرو تحية الجماهير في استاد الاتحاد عند استبداله قبل تسع دقائق من النهاية ومشاركة جيسوس بدلًا عنه، ليصنع باقتدار الفارق لفريقه ولجماهيره.

بذلك، يشعل أغويور الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز ثلاثية (هاتريك) في مرمى أرسنال، بينما يحافظ محمد صلاح على قائمة الهدافين، وسط ترقب له من الجميع ماذا سيصنع اليوم الإثنين أمام وست هام، بينما بقي مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا، ليتساوى أغويرو مع مهاجم إنجلترا الأول وتوتنهام هاري كين الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، وغاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، وتكمن خطورة أغويرو في أنه يمتلك أفضل معدل تهديف بين أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي، حيث يسجل في المتوسط هدف كل 110 دقيقة لعب، بينما يمتلك صلاح مع لاعب توتنهام، سون هيونغ مين ثاني أفضل معدل تسجيل للأهداف حتى الآن بواقع هدف كل 127 دقيقة لعب.