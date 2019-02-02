يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 09:30 صباحا
جانب من مباراة يوفنتوس وميلان الأخيرة في السوبر (أرشيفية : الإنترنت)

يسعى يوفنتوس متصدر وبطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أن يعوض خروجه من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا، عندما يستضيف، اليوم السبت، على أرضه بارما صاحب المركز الثاني عشر، حيث تعد مباراة سهلة لصاحب الضيافة، بعد أن جرد أتلانتا فريق «السيدة العجوز» من لقب كأس إيطاليا الذي توج به في السنوات الأربع الأخيرة، بعدما أسقطه بثلاثية نظيفة، فضلا عن كونه حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بعدد 13 نسخة.

وتعد تلك الخسارة هي الأولى ليوفنتوس محليًا في 23 مباراة، والثالثة في مختلف المسابقات بعد خسارتين في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف، ويونغ بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد، في الوقت الذي يحكم فيه  يوفنتوس، بطل الدوري في الأعوام السبعة الأخيرة، قبضته على الصدارة برصيد 59 نقطة من 19 فوزًا وتعادلين، متقدما بفارق 11 نقطة عن وصيفه ومطارده نابولي.

بينما يضع نادي العاصمة روما نصب عينيه هدف إزاحة ميلان عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، عندما يستضيفه الأحد، على الملعب الأولمبي في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويتوجب على روما الخامس برصيد 34 نقطة المتأخر بفارق نقطة عن ميلان، أن يتصالح مجدداً مع مشجعيه بعد الهزيمة القاسية أمام فيورنتينا بنتيجة كبيرة (1-7) في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا، حيث جاء هدف حفظ ماء الوجه الوحيد عبر أليكساندر كولاروف.

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