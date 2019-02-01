بث مباشر.. نهائي كأس آسيا: قطر تتقدم بهدفين على اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 04:22 مساء

أحرز المعز علي هدف التقدم للمنتخب القطري على نظيره الياباني في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حاليًا على ملعب مدينة زايد الرياضية، في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وفي الدقيقة 26 من الشوط الأول أحرز عبدالعزيز حاتم هدف المنتخب القطري الثاني.

ويسعى منتخب اليابان للتتويج باللقب للمرة الخامسة في التاريخ، علمًا بأنه حامل الرقم القياسي في البطولة بـ 4 ألقاب، في حين لم يسبق لمنتخب قطر أن أحرز اللقب، وهذه أول مرة يصعد فيها للمباراة النهائية في البطولة.

وحطم المهاجم القطري المعز علي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس آسيا لكرة القدم والمسجل باسم الإيراني علي دائي منذ 1996.

ورفع المعز علي رصيده إلى 9 أهداف مقابل 8 لدائي، عندما افتتح التسجيل في مدينة زايد الرياضية من كرة اكروباتية رائعة في الدقيقة 12.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
بالفيديو: «McLaren» تكشف عن سيارة رياضية فائقة
سيارات
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
مدير أمن السواحل بـ«داخلية الوفاق» يتفقد النقاط البحرية حتى الحدود مع مصر
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج لضغط الدم يكافح الزهايمر