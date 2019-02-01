بث مباشر.. نهائي كأس آسيا: قطر تتقدم بهدفين على اليابان

أحرز المعز علي هدف التقدم للمنتخب القطري على نظيره الياباني في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حاليًا على ملعب مدينة زايد الرياضية، في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وفي الدقيقة 26 من الشوط الأول أحرز عبدالعزيز حاتم هدف المنتخب القطري الثاني.

ويسعى منتخب اليابان للتتويج باللقب للمرة الخامسة في التاريخ، علمًا بأنه حامل الرقم القياسي في البطولة بـ 4 ألقاب، في حين لم يسبق لمنتخب قطر أن أحرز اللقب، وهذه أول مرة يصعد فيها للمباراة النهائية في البطولة.

وحطم المهاجم القطري المعز علي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس آسيا لكرة القدم والمسجل باسم الإيراني علي دائي منذ 1996.

ورفع المعز علي رصيده إلى 9 أهداف مقابل 8 لدائي، عندما افتتح التسجيل في مدينة زايد الرياضية من كرة اكروباتية رائعة في الدقيقة 12.