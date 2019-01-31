الإمارات تشكو قطر وتطالب بأحقيتها في بلوغ نهائي آسيا غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 09:54 مساء

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الآسيوي ضد قطر، قبل مشاركتها في نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان غدًا الجمعة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، ونقلها موقع «كووورة»، فإن الإمارات تشكك في قانونية تجنيس ثنائي المنتخب القطري المعز علي المولود في السودان، وبسام الراوي المولود في العراق، وعلى هذا الأساس تقدمت بالاحتجاج لدى الاتحاد الآسيوي.

وخسر المنتخب الإماراتي من نظيره القطري برباعية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي، في نصف نهائي البطولة القارية المقامة على أرض الإمارات.

وبحسب قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي فإن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل هو خسارة المباراة وفرض غرامة.

يشار إلى أن المعز علي هو أحد أبرز لاعبي المنتخب القطري في البطولة، إذ يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

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