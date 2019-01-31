الصحف الإيطالية: «الأولى مذلة لليوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 05:41 مساء

سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الخسارة الأولى ليوفنتوس في جميع بطولات هذا الموسم، والتي أطاحت به من منافسات كأس إيطاليا، بعد تلقيه هزيمة قاسية «3/0» أمام أتالانتا.

وعنونت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت»: «كييزا يحطم روما، بيولي يرتفع مع هاتريك من الرجل الإيطالي، فيورنتينا يهزم روما 7-1»، وفقًا لـ«كووورة».

وأضافت «ربع نهائي كأس إيطاليا، سوبر أتالانتا: مع 3 أهداف لقد أنهوا حلم البيانكونيري في الثلاثية.. وأليجري يتعرض لأول هزيمة هذا الموسم في إيطاليا».

وخرجت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» بعنوان: «يعرفون كيف يخسرون، يوفنتوس يُقصى من كأس إيطاليا والذين فازوا به في السنوات الـ4 الأخيرة.. أتالانتا الرائع بقيادة ددوفان زاباتا يهزم السيدة العجوز 3-0.. إنها الهزيمة الثالثة بعد مانشستر يونايتد ويونج بويز».

وأضافت «فيورنتينا يهين روما.. نتيجة صادمة في فلورنسا: المباراة انتهت 7-1 مع هاتريك من فيديريكو كييزا.. ومستقبل دي فرانشيسكو مرتبط بمباراة ميلان».

وتابعت «إيكاردي وإيموبيلي، واحد منكما سيودع، في ربع النهائي الأخير في سان سيرو، يلتقي إنتر ولاتسيو».

فيما قالت صحيفة «توتو سبورت»: «كارثة يوفنتوس، أتالانتا لا يمكن إيقافه في كأس إيطاليا: هدفان من دوفان زاباتا وكاستانيي، منحا جاسبريني مباراة مزدوجة في نصف النهائي ضد فيورنتينا»، و«إنذار لأليجري، بالفعل خرجوا من البطولة التي شهدت فوزه بالنسخ الـ4 الأخيرة.. وقلق حول إصابة كيليني».

وتابعت «فيولا يذل روما، فوز خيالي للفيولا 7-1، وكييزا يحرز هاتريك .. الجيالوروسي مخجل: ومهنة دي فرانشيسكو على المحك»، و«إنتر يفعل وضع الديربي، مهمة لبيرجوين.. لاتسيو اليوم: وميلان في الكواليس».
 

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