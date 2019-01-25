بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يلحق بنادال إلى النهائي

لحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بغريمه الإسباني رافايل نادال الثاني، وبلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، للمرة السابعة في مسيرته، وذلك بفوزه الجمعة في نصف النهائي على الفرنسي لوكا بوي الـ28 بسهولة 6-صفر و6-2 و6-2.

وسيطر الصربي، الساعي الى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الأسترالية والذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر (6 القاب لكل منهما)، على اللقاء تمامًا ولم يرتكب سوى 5 أخطاء غير مباشرة في طريقه إلى النهائي الـ24 له في الغراند سلام (توج بـ14 لقبًا حتى الآن).