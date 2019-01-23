استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

وأشار الـ«كاف» في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية، اليوم، أن الحكم ذكر في تقريره، أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف، خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الأفريقي ركلة ركنية.

وخسر الإسماعيلي من الأفريقي بهدفين نظيفين على أرضه في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الإسماعيلية، كما خسر مباراته الأولى أمام مازمبي الكاميروني.

وبقرار «كاف» بإستبعاد الإسماعيلي من البطولة، فإن نتائج مبارياته تلغى، ما يعني سحب 3 نقاط من رصيد مازيمبي والأفريقي.