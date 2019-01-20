مانشستر سيتي يعيد الفارق مع ليفربول إلى الأربع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 10:43 مساء

أعاد مانشستر سيتي الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط في صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه اليوم على هاسفيلد بثلاثية نظيفة.

تقدم السيتي عن طريق دانيلو، من تسديدة غيرت مسارها في الشوط الأول، الذي لم يظهر فيه الفريق في أفضل حالاته، ورفع هذا الهدف رصيد مانشستر سيتي إلى 100 في جميع المسابقات هذا الموسم، ليكون هو الفريق الوحيد الذي يبلغ هذا الرصيد في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ورفع المدرب جوسيب غوارديولا من إيقاع اللعب، وضاعف رحيم سترلينغ النتيجة في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثالث بعدها بدقيقتين.

وقدم هدرسفيلد تاون أداء ضعيفًا، وبات في حكم المؤكد أن يهبط الفريق للدرجة الثانية رغم انفصاله عن مدربه دافيد فاغنر هذا الأسبوع.

وحقق سيتي انتصاره الرابع منذ خسارتين متتاليتين في فترة عيد الميلاد، ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة في 23 مباراة خلف ليفربول المتصدر الذي زاد رصيده إلى 60 نقطة بعد الفوز 4-3 السبت على كريستال بالاس.

ويملك هدرسفيلد تاون 11 نقطة، ويتأخر بفارق 10 نقاط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17.
 

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