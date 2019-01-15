حمدو الهوني رسميًا في الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، إتمام تعاقده مع اللاعب المحترف الليبي، حمدو الهوني، لينضم اليوم رسميًا إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي «باب سويقة» بعقد يمتد لـ 30 شهرًا.

ووصل الهوني المحترف في صفوف فريق ديسبورتيفو ألفيس البرتغالي، إلى تونس عصرًا وقام بإجراء الفحوصات الطبية قبل أن يوقع العقد مع «حامل لقب دوري أبطال أفريقيا».

يأتي قرار ضم الترجي لحمدو الهوني، كنتيجة لقرار اتحاد الكرة التونسي، باعتبار لاعبي شمال أفريقيا لاعبين محليين، ما لن يؤثر على رغبة أي فريق في إبرام تعاقدات من دول أفريقية أو أوروبية ..

