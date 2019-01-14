تعرف على تاريخ السوبر الإيطالي قبل 48 ساعة من موقعة جدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 09:48 مساء
من مباراة سابقة بين يوفنتوس وميلان (أرشيفية: الإنترنت)

48 ساعة وتكون جماهير الكرة السعودية أفرادًا وعائلات، على موعد مع انطلاق مباراة كأس السوبر الإيطالي التي ستجمع بين العملاقين يوفنتوس وميلان، بعد غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

ويعد يوفنتوس وميلان هما الفريقان الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بعدما حصد كل فريق اللقب 7 مرات، وفقًا لـ«كووورة».

خارج إيطاليا
ونستعرض أبرز مباريات كأس السوبر التي أُقيمت خارج إيطاليا، في التقرير التالي:

1993 «الولايات المتحدة»
أُقيمت نسخة السوبر الإيطالي العام 1993، بين ميلان وتورينو، بملعب روبرت كينيدي في الولايات المتحدة الأميركية، في مباراة شهدت حضور نحو 25 ألف متفرج, وتمكن الروسونيري من تحقيق الفوز باللقب في أول نسخة تقام خارج البلاد، بعدما فاز بهدف نظيف سجله ماركو سيموني.

2003 «الولايات المتحدة»
واستضافت الولايات المتحدة نسخة جديدة من البطولة في العام 2003، التي لعبت بين يوفنتوس وميلان، ونجح البيانكونيري في خطف لقب البطولة بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، عندما سجل أندريا بيرلو لميلان، وديفيد تريزيغيه ليوفنتوس، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز الأبيض والأسود بنتيجة (5-3).

رباعي صيني
استضاف ملعب بكين الوطني في الصين 3 نسخ من السوبر الإيطالي أعوام (2009، 2011 و2012)، بينما استضاف ملعب شانغهاي نسخة العام 2015.

إنتر ميلان واجه لاتسيو في 2009، وحقق حينها لاتسيو الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ماتوزاليم وروكي لفريق العاصمة، وصامويل إيتو للنيراتزوري.

وعاد إنتر ميلان لنفس الملعب في 2011 وواجه ميلان، إلا أنه خسر البطولة بنفس النتيجة (2/1).

يوفنتوس كان بطل المباراتين الأخريين في الصين، أمام نابولي بنتيجة (4-2)، ولاتسيو بنتيجة (2-0).

2014 و2016 «قطر»
استضافت قطر نسخة السوبر في العام 2014، والذي جمع يوفنتوس بنظيره نابولي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2/2)، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز فريق الجنوب.

وفي المباراة الثانية في 2016، لعب يوفنتوس مع ميلان، وتمكن الروسونيري من خطف البطولة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي العموم، يوفنتوس فاز بلقب السوبر الذي أُقيم خارج إيطاليا في 4 مناسبات، بينما فاز به ميلان 3 مرات فقط.
 

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