استئناف يمهد لسحب لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان

إنترميلان متوجًا بدرع الدوري الإيطالي (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت جريدة «توتو سبورت»، أن يوفنتوس قدم استئنافًا إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، يدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي منحت إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي العام 2006، وسحب اللقب منه.

وشهد العام 2006، فضيحة «الكالتشيو بولي»، التي هبط بسببها يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية، بعد تورطه في التلاعب بالنتائج، واختيار حكام بعينهم لإدارة مبارياته، وفقًا لـ«كووورة».

وحصل إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي في 2006، بالرغم من وجوده في المركز الثالث قبل المحاكمة، ليتوج بالبطولة بعد تورط يوفنتوس وصدور قرار بهبوطه للدرجة الثانية.

