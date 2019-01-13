استئناف يمهد لسحب لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 07:37 مساء
إنترميلان متوجًا بدرع الدوري الإيطالي (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت جريدة «توتو سبورت»، أن يوفنتوس قدم استئنافًا إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، يدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي منحت إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي العام 2006، وسحب اللقب منه.

وشهد العام 2006، فضيحة «الكالتشيو بولي»، التي هبط بسببها يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية، بعد تورطه في التلاعب بالنتائج، واختيار حكام بعينهم لإدارة مبارياته، وفقًا لـ«كووورة».

وحصل إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي في 2006، بالرغم من وجوده في المركز الثالث قبل المحاكمة، ليتوج بالبطولة بعد تورط يوفنتوس وصدور قرار بهبوطه للدرجة الثانية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سبب نقص زيت ناقل الحركة