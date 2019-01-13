يوفنتوس يستعين برونالدو لخطف مودريتش من الإنتر

لوكا مودريتش (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية في إيطاليا، أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في منافسة مع نظيره إنتر ميلان، على ضم الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، من صفوف ريال مدريد.

وسبق لإنتر ميلان أن حاول في الصيف الماضي، التعاقد مع مودريتش، إلا أن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، رفض بيع لاعبه، رغم موافقة الكرواتي على عرض النيراتزوري الذي قدم راتبًا سنويًّا يقدر بـ10 ملايين يورو، وفقًا لـ«كووورة».

وأشارت شبكة «ميدياست» الإيطالية، إلى أن يوفنتوس يعول على العلاقة القوية التي تربطه مع ريال مدريد، عقب صفقة كريستيانو رونالدو، في الصيف الماضي، ويأمل في خطف مودريتش خلال الموسم المقبل، قبل إنتر ميلان.

وستعتمد مفاوضات يوفنتوس مع مودريتش، على الأجر السنوي الذي سيتقاضاه الكرواتي، الذي يطالب براتب كبير، على الرغم من بلوغه 33 عامًا، كما أن يوفنتوس سيستخدم خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كوسيط لإتمام الصفقة، رغم أن مودريتش لديه وكيل أعماله الخاص.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف 2020، وما زال النادي الملكي لم يجدد للكرواتي حتى الآن.

