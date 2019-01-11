الجمهور يستبعد نيمار وصلاح من التشكيلة الأفضل في أوروبا

في مفاجأة مدوية خلت التشكيلة الأفضل لعام 2018، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي اختارها الجمهور، عبر الموقع الرسمي لـ«UEFA» من النجم البرازيلي نيمار والنجم المصري محمد صلاح.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على أعلى مجموع أصوات بواقع 116 ألفًا و440 صوتًا بما يوازي 68.5 بالمئة، بينما جاء في المركز الثاني، كريستيانو رونالدو بنسبة 64.3 بالمئة، أما ميسي حل ثالثًا بنسبة 63.7 بالمئة.

وشارك في هذا الاستفتاء، 168 ألفًا و543 مصوتًا، فيما بلغ مجموع الأصوات، مليونًا و853 ألفًا و973 صوتًا.

وضمت تشكيلة الأفضل في حراسة المرمى، الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والدفاع الإسباني سيرجيو راموس، والهولندي فيرجيل فان ديك، والفرنسي فاران، والبرازيلي مارسيلو، والوسط الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي نجولو كانتي، والبلجيكي إيدين هازارد والهجوم، الفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.