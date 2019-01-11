الخسارة من الأردن تطيح بالألماني شتانجه من تدريب منتخب سورية

المدرب الألماني شتانجه. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الخميس، إقالة الألماني بيرند شتانجه مدرب المنتخب الأول المشارك في كأس اسيا لكرة القدم وتعيين فجر إبراهيم بدلا منه.

وجاءت الإقالة عقب ساعات من الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في البطولة المقامة في الإمارات أمام الأردن بنتيجة 2-صفر لتتقلص فرص الفريق في التأهل لدور 16 بكأس آسيا.

واكتفت سوريا بحصد نقطة واحدة من أول جولتين بعد تعادل محبط مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية ليخفق في هز الشباك في 180 دقيقة رغم امتلاك مجموعة من أبرز مهاجمي آسيا مثل عمر السومة وعمر خربين.

وأضاف الاتحاد السوري في بيان: «قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال الألماني بيرند شتانجه وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضا عنه».

ومن المقرر أن يلتحق (إبراهيم) اليوم الجمعة (بالفريق) للإشراف على تدريب المنتخب استعدادا لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان شتانجه (70 عاما) تولى تدريب سورية في فبراير 2018 لكنه بات ثاني مدرب يفقد منصبه في كأس آسيا بعدما أقالت تايلاند مدربها الصربي ميلوفان رايفاتش بعد الهزيمة 4-1 في الجولة الافتتاحية أمام الهند.

لكن تايلاند نجحت بمدرب مؤقت في الفوز 1-صفر على البحرين يوم الخميس ضمن المجموعة الاولى.

وستلعب سورية في ختام منافسات المجموعة الثانية مع أستراليا حاملة اللقب ولا بديل أمامها سوى الفوز للحفاظ على فرصة التقدم بالمسابقة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالمسابقة.