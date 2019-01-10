تطور خطير في قضية اتهام رونالدو باغتصاب أميركية

كرستيانو رونالدو مع كاثرين مايورجا (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية أن شرطة ولاية لاس فيغاس الأميركية، أصدرت أمرًا، يقضي بخضوع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لفحص جديد بخصوص القضية المتهم خلالها باغتصاب سيدة.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، إن شرطة لاس فيجاس أصدرت أمرًا بالحصول على فحص الـDNA الخاص باللاعب البرتغالي، من أجل استمرار التحقيق في قضية الاغتصاب، وفقًا لـ«كووورة».

وأفادت الجريدة أن السلطات الأميركية في لاس فيجاس أرسلت هذا الطلب إلى السلطات الإيطالية، حيث يلعب النجم البرتغالي في نادي يوفنتوس.

وسبق أن أتهم رونالدو باغتصاب سيدة أميركية تدعى كاثرين مايورجا في عام 2009، بأحد الفنادق في لاس فيجاس، علمًا بأن اللاعب البرتغالي نفى هذه الاتهامات، فيما كشفت تسريبات أن الطاقم القانوني للاعب البرتغالي وافق على دفع 287 ألف إسترليني لكاثرين مايورجا، للتوقف عن الاتهامات الموجهة لرونالدو.

