شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، أمس، باحتفاظ نجمه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وتفوق صلاح للعام الثاني، أيضًا، على زميله في الريدز، السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، وتواجد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وكتب حساب نادي ليفربول على «تويتر» محتفلاً بفوز نجمه بهذا اللقب: «كل الطرق تؤدي إلى محمد صلاح، تهانينا إلى أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي».

كما شارك حساب النادي، برأي جماهير ليفربول في أداء الفرعون المصري مع الريدز في العام 2018، تأكيدًا لاستحقاق صلاح بالفوز بالجائزة.