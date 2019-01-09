الصحف الإيطالية: هيغواين على الحبال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 06:54 مساء
جونزالو هيغواين (أرشيفية: الإنترنت)

سلطت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم، الضوء على ما اعتبرته «المستقبل الغامض» لمهاجم فريق ميلان، غونزالو هيجواين، مع الروسونيري.

من جانبها، خرجت جريدة «كوريري ديلو سبورت» بعنوان: «هيغواين على الحبال وأشارت، لندن مستمرة»، وفقًا لـ«كووورة».

وأضافت: «روميرو ويوفنتوس، صفقة مستمرة.. اجتماع مع جنوى والصفقة قريبة من الحسم».

وعنونت جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت»: «هيغواين يغلي، ماوريسيو ساري يريده وليوناردو غاضب».

وأضافت: «إنتر ميلان والتفكير في الأظهرة، بداية من بيراجي مرورًا بماتيو دارميان وإيمرسون بالميري، فيوفنتوس ليس فقط كريستيانو رونالدو.. مع روميرو وترينكاو ينظران للمستقبل».

وبخصوص جريدة «توتو سبورت»، فخرجت بعنوان: «المجموعة الإيطالية، من كييزا إلى تونالي، يوفنتوس يريد تعزيز فريقه بالمواهب».

وأضافت: «مشكلة هيغواين: يوفنتوس وميلان، الضغط على بيبيتا ينمو قبل أسبوع من لقاء السوبر الإيطالي».

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