زوجة إيكاردي توجه صفعة لجماهير إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 06:21 مساء
إيكاردي بقميص إنترميلان وزوجته وإبنته، وعلى اليسار أطفال واندا الثلاثة (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي، ، «صفعة» قوية إلى جماهير الإنتر، من خلال تصريح صحفي.

وذكرت شبكة «tyc sports» الأرجنتينية، اليوم، أن واندا اجتمعت بإدارة إنتر ميلان مؤخرًا، وأخبرتهم بعدم رغبة زوجها في تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021، وفقًا لـ«كووورة».

وأضافت الشبكة الأرجنتينية، أن مهاجم التانغو (25 عامًا)، سيواصل مسيرته الاحترافية في صفوف تشيلسي، أوريال مدريد، أو يوفنتوس بدرجة أقل، خلال الميركاتو الصيف المقبل.

وعترف إيكاردي بأن زوحته تؤثر في حياته خاصة وأنها تعد الزوجة السابقة لزميله ماكسي لوبيز.

حيث تزوج إيكاردي من واندا طليقة لوبيز زميل إيكاردي السابق، وأبرز ما فعلته واندا أنها جعلت إيكاردي يقيل مدير أعماله.

وأثار اللاعب الجدل بالزواج طليقة زميله لوبيز الذي رفض مصافحته عندما خاضا مباراة تورينو وإنتر ميلان وذلك عقب الزواج من واندا بعد شهور قليلة من طلاقها من لوبيز.

والمثير للجدل أيضاً أن إيكاردي رسم وشمًا يحمل صور أبناء لوبيز وزوجته معلقًا «أحب هولاء الثلاثة» فيما رد عليه لوبيز قائلا «لست مرتاحا أن تكون صورة أطفالي على ذراعه فهم أبنائي وسأفعل كل شيء لحمايتهم لأنهم يعنون كل شيء بالنسبة لي».



 

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