محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني

حقق النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، في الحفل الذي أقامه الاتحاد القاري، مساء اليوم، بالعاصمة السنغالية، داكار.

وتغلب محمد صلاح، للعام الثاني على التوالي على منافسيه المرشحين للجائزة، ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزي الذي غاب عن حضور الحفل وتم استبعاده من المنافسة.

وحضر الحفل، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس ليبيريا ونجم ميلان الأسبق جورج واياه، ورئيس الاتحاد الدولي جياني أنفنتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، بالإضافة إلى أساطير أفريقيا الفائزdن بجائزة الأفضل: «إيمانويل إيمونيكي وجورج ويا وكانو وباتريك مبوما والحاج ضيوف وصامويل إيتو وديديه دروغبا وكانوتيه ومحمد صلاح».

وشهد الحفل هذا العام، تسليم 11 جائزة مختلفة، وهي لاعب العام، لاعبة العام «سيدات»، لاعب العام الشاب، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، هدف العام، أفضل منتخب (رجال/ سيدات)، تشكيلة العام، جائزة يدينكاتشو تيسيما لأفضل رئيس اتحاد، والجائزة البلاتينية.

- أفضل مدرب لمنتخبات الرجال هو هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب.



- أفضل مدرب لمنتخبات السيدات هي ديزيري إيليس مدرب منتخب جنوب أفريقيا.

- أفضل لاعبة ذهبت للجنوب أفريقية كارتولانا.



- منتخب موريتانيا يحصد جائزة أفضل منتخب للرجال.



- منتخب نيجيريا يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي للسيدات.



- رئيس السنغال يتسلم الجائزة البلاتينية، ويشكر أحمد أحمد.

- اتحاد الكرة المغربي يفوز بجائزة الاتحاد الأفضل.

- المغربي لاعب بروسيا دورتموند، أشرف حكيمي، أفضل لاعب شاب.

- التشكيلة المثالية في أفريقيا

حراسة المرمى:

دينيس أونيانغو.

خط الدفاع: سيرغ أوريه وبنعطية وإريك بايلي وكوليبالي.

خط الوسط: بارتي وكايتا ورياض محرز.

خط الهجوم: محمد صلاح وماني وأوباميانغ.

طريقة الاختيار

أعلن «كاف» أن الاختيارات تتم بناء على تقييم المرشحين بالفترة بين فبراير 2018 وحتى نوفمبر من العام ذاته.

وسيتم اختيار الفائز بفئتي لاعب العام (رجال) ولاعبة العام (سيدات) عبر لجنة «كاف» الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام والأساطير، إلى جانب مدربي الأندية المتأهلة لربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، بالإضافة لمدربي وقادة المنتخبات الـ54 في القارة السمراء.

أما الفائزون بجوائز لاعب العام الشاب، مدرب العام (رجال/ سيدات)، منتخب العام (رجال/ سيدات)، سيتم اختيارهم من قِبل اللجنة والخبراء والأساطير، إلى جانب مدربي الأندية المتأهلة لربع نهائي بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية فقط، ويقع الاختيار على الفائز بجائزة هدف العام من خلال تصويت الجماهير.

جانب من حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 بداكار 8 يناير 2019 (الإنترنت)