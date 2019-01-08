غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول

جوارديولا يقف على ملعب الاتحاد (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن استيائه من اتهامه بالتلاعب في مباراة فريقه مع ليفربول بملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ووجه بعض من الجماهير ووسائل إعلام، الاتهام إلى غوارديولا، بتعمد عدم قص عشب ملعب الاتحاد، حتى لا يتمكن لاعبو ليفربول من لعب الكرة السريعة التي يتميزون بها.

وقال غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرتن ألبيون غدًا، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: «لست أنا العامل المختص بالملعب، لم نقم بالتلاعب في هذا الأمر، إذا كان ليفربول يريد اللعب بسرعة فنحن نريد اللعب بشكل أسرع»، وفقًا لـ«كووورة».

وأضاف مدرب السيتي: «علينا أن نحترم اللعبة وقوانينها. أنا لم أتحدث مع العاملين في الملعب، لقب فعلت ذلك في بداية الموسم لعدة أسباب».



وتابع غوارديولا: «لدي أمور في رأسي أهم من الاهتمام بعشب الملعب، لم أقم بالاتصالات من أجل الحصول على نوع معين من العشب، نحن دائمًا نريده في أفضل حالة.»

وفاز مانشستر سيتي، على ليفربول، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما بملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وانتقل غوارديولا للحديث عن رحيل إبراهيم دياز، من السيتي إلى ريال مدريد، قائلاً: «لا نريد الأشخاص الذين لا يريدون التواجد هنا، إذا كنت تريد البقاء فعليك القيام بذلك، وإذا كنت تريد الرحيل فالأبواب مفتوحة».

