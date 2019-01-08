قبل إعلان الجائزة الأفريقية.. كلمات مثيرة من ماني لمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 07:36 مساء
محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه وخلفه ساديو ماني (أرشيفية: الإنترنت)

أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن ترشيحه يؤكد الجهد الكبير الذي يقوم به زملاؤه سواء فى النادى الإنجليزي أو منتخب بلاده لكي يصل للترشيح.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي، الذي عُـقد اليوم على هامش جائزة أفضل لاعب في أفريقيا الذي يقام بالعاصمة السنغالية داكار، إن محمد صلاح زميله بنادى ليفربول ويرتبط معه بعلاقة وطيدة ويتشرف بالتواجد معه في أى احتفالية: «بالرغم من أنني سعيد سعادة بالغة لتواجدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، إلا أنه أمر صعب للغاية عليَّ أن أتنافس على جائزة طرفها صديقي وزميلي محمد صلاح ونحن نلعب لنادٍ واحد هو ليفربول». 

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة كلاً من محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، والجابوني أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزي، في الحفل الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم.

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