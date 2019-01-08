رسميًا: مصر تنظم أمم أفريقيا 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 01:12 مساء
نسخة من كأس الأمم الأفريقية (أرشيفية : الإنترنت)

وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على مصر لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، عقب التصويت خلال اجتماع «الكونغرس» في العاصمة السنغالية داكار الثلاثاء.

ودخلت مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا لنيل شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، بدلاً عن الكاميرون التي سُحب منها التنظيم لعدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة.

وعقد الكاف اجتماعًا للمكتب التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بعد تقديم الجلسة 24 ساعة، حيث كان مقررًا  إقامتها الأربعاء للإعلان عن البلد المنظم للبطولة المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

وتقدمت مصر بملف شامل تضمن الموافقة الكتابية للحكومة المصرية، بعكس جنوب أفريقيا التي تقدمت دون هذا الإقرار كشرط أساسي لإسناد المهمة.

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