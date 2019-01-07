محمد صلاح خامس أغلى لاعب في العالم لـ2019

تربع مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا ليليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى لاعبي العالم، الذي أصدرته شبكة «سي آي إيه إس»، المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم، في الأسبوع الأول لعام 2019.

ويبلغ سعر مبابي 218.5 مليون يورو، يليه هاري كين، مهاجم توتنهام بواقع 200.3 مليون يورو، ثم البرازيلي نيمار جونيور (197.1 مليون يورو)، ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي (185.8 مليون يورو)، ثم محمد صلاح لاعب ليفربول (184.3 مليون يورو)، وفقًا لـ«كووورة».

وتضم قائمة أول 100 لاعب، 27 لاعبًا تجاوزت قيمتهم السوقية نحو 100 مليون يورو، حيث يتصدرهم نجوم الدوري الإنجليزي المتواجدون بالقائمة برصيد 16 لاعبًا، وخمسة لاعبين بالليغا، وثلاثة لاعبين بالكالتشيو.



وتشمل قائمة اللاعبين الذين تجاوزت قيمتهم 100 مليون يورو، 11 جنسية، بواقع ستة لاعبين من البرازيل، وخمسة لاعبين لكل من إنجلترا وفرنسا، وثنائي من الأرجنتين والبرتغال وبلجيكا، ولاعب من مصر، وألمانيا، والسنغال، وأوروغواي، وإيطاليا.

