قرار مفاجئ للـ «كاف» يعجل بالبت في تأهل ليبيا إلى نهائيات الأمم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقديم موعد الكشف عن اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 إلى يوم غدٍ الثلاثاء بمناسبة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بالعاصمة السنغالية داكار وذلك بعد أن تقرر سحب التنظيم من الكاميرون.

وكان مقررًا أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري يوم الأربعاء المقبل لاختيار البلد المنظم، إلا أن المكتب التنفيذي قرر تقديم ذلك الموعد إلى الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الثلاثاء.

وقرر «الكاف» سحب تنظيم كأس أفريقيا 2019 في 30 نوفمبر الماضي من الكاميرون، على خلفية التأخر فى إنجاز أعمال البنية التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة إلى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.

وعقب هذا القرار تقدمت كل من مصر وجنوب أفريقيا بطلب استضافة الكأس.

وتردد داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد، أخطر رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، بحسم أمر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح مصر، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

ونشر موقع «كووورة» تقريراً اليوم، يؤكد من خلال «مصدر بالكاف» أن الاتحاد الأفريقي طالب المسؤولين المصريين عدم الإعلان قبل أن يعلن «كاف» رسميًا في اجتماع لجنته التنفيذية بداكار يوم الأربعاء المقبل.

وحالة صحة ما يتردد داخل الاتحاد المصري، فذلك يضمن للمنتخب الليبي التأهل للنهائيات حالة فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات التي ستقام في 22 مارس المقبل بتونس، حيث يحتل المنتخب الليبي الترتيب الثالث عن المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا 9 نقاط خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل بـ 10 نقاط ويتبقى له مباراة مع سيشل.

وسبق أن أحدث دخول جنوب أفريقيا سباق تنظيم البطولة، كثيرًا من القلق لدى منسوبي الكرة الليبية، حيث تنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل منتخب البلد المنظم للبطولة إلى النهائيات مباشرة دون النظر إلى نتائجه، ما كان يعني أن فوز ليبيا على جنوب أفريقيا في المباراة المقبلة، لن يمنحها التأهل رغم صعودها في هذه الحالة للمركز الثاني خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل.