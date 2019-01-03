منع الرياضيين من تناول القهوة

أصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قائمة تتضمن المواد التي تم إضافتها تحت بند المحظورات في عام 2019، والتي أطلعت عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وذكرت صحيفة «سبورت» وعنها موقع «كووورة» أن الوثيقة تتكون من 8 صفحات، أضيفت لها عدة مواد جديدة باتت من المحظورات، في حين دخلت تلك الوثيقة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير الجاري، ببعض الألعاب الرياضية بما فيها كرة القدم.

وأشارت الصحيفة بأن الوكالة تدرس بجدية منع الرياضيين، من تناول الأشياء التي تحتوي على مادة الكافيين في عام 2020، وهو ما قد يخلق تغييرًا كبيرًا في عادات لاعبي الكرة الذين اعتادوا على شرب القهوة قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

وبجانب الكافيين سيراقب البرنامج مواد أخرى معروفة مثل النيكوتين أو المواد المخدرة مثل الكودين.

وضمت القائمة الأولية للمحظورات بعض المواد المحفزة لهرمون التستوسترون، بالإضافة للمواد المثيرة للهرمونات والمواد التي تساعد على النمو مثل هرمون النمو GH وجرعات محددة من منبهات Beta 2.

ومن المواد التي ظهرت بشكل شائع في قائمة المحظورات تأتي مواد الكوكايين والأمفيتامين والميثادون والمورفين، بجانب الماريجوانا والحشيش ومواد السكريات كالكورتيزون.

وقامت مكافحة المنشطات بعمل برنامج لمراقبة بعض المواد التي ضبطها بشكل كبير في حالات تم إدانتها بتناول المنشطات ومنها مادة الكافيين.